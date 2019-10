C’era anche Chicco Evani, collaboratore di Roberto Mancini, ieri sera al Franchi ad assistere a Fiorentina-Lazio. E non è un mistero che tra gli osservati speciale del Ct azzurro (per sua stessa ammissione) ci sia da tempo anche Gaetano Castrovilli. Che non ha mancato l’occasione per mettersi in mostra, risultando ancora una volta tra i migliori in campo. Impressiona la qualità del ragazzo barese classe ’97 che fin qui non ha sbagliato una partita e che abbina qualità a quantità. I dati forniti dalla Lega Serie A sull’ultimo turno di campionato parlano chiaro: Castrovilli è stato uno dei giocatori a percorrere più chilometri (12,624 dietro solo a Kulusevski del Parma) e in assoluto quello che ha raggiunto la massima velocità in sprint (ben 35,45km/h). Insomma il numero 8 viola “scatta” sempre più verso la maglia azzurra.