Castrovilli: “Ringrazio Montella e Iachini. Ho un anno per conquistarmi l’Europeo”

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Abbiamo paura, tutt'ora. Dobbiamo seguire le regole, tutti, per uscire da questa situazione". Poi si parla di calcio e della sua stagione: "Devo ancora realizzare, spero di non svegliarmi mai. Il ricordo più bello è il gol a San Siro. Montella mi ha insegnato a credere in me stesso, Iachini ha migliorato le mie qualità. L'Europeo? Avrò un anno in più di esperienza, spero di limare i miei punti deboli, ad esempio sotto porta. Il calcio mi manca molto, voglio migliorarmi già da ora, a casa, per raggiungere i miei obiettivi".