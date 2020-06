Castrovilli, noie muscolari dopo il Brescia? L’allarme rientra subito

Si candida ad essere uno dei protagonisti di questo finale di campionato e non solo. Ci punta Iachini, così come tutta la squadra. Oltre alla mancata vittoria contro il modesto Brescia, saranno però da monitorare le condizioni di Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista della Fiorentina (ZANETTI SU CASTRO) sarebbe rimasto vittima di qualche noia muscolare in seguito alla partita contro il Brescia.

In serata arriva la rassicurazione: dalla società viola fanno sapere che il ragazzo sta bene e non ci sono complicazioni di sorta.