Castrovilli: “Felice per il gol di Patrick, pareggio meritato. Non molliamo”

Gaetano Castrovilli, al termine del match tra Fiorentina e Verona, ha parlato ai microfoni di Violachannel. Queste le sue dichiarazioni:

Nel primo tempo abbiamo iniziato con la linea bassa ed abbiamo sofferto le verticalizzazioni del Verona. Nel secondo tempo invece siamo andati a uomo ed abbiamo meritato il pareggio. Abbiamo dimostrato che non molliamo. Tornare a casa con zero punti dispiaceva tanto. Questo punto ci aiuta anche mentalmente per la prossima partita. Dopo aver preso una botta a Parma ho recuperato, oggi mi sentivo bene fisicamente. Siamo felici e lo siamo tutti per Cutrone, Patrick da sempre il massimo e se lo merita. Amrabat? Gli faccio i complimenti, giocatore molto forte, ma oggi pensiamo al presente. Gli auguro di continuare così, lo aspetteremo.