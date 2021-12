Castrovilli e Nastasic verso la convocazione. Saponara lavora in gruppo

Buone notizie per Italiano che recupera al 100% Saponara. Probabile ritorno tra i convocati anche per Castrovilli e Nastasic

Buone notizie per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Castrovilli e Nastasic verso la convocazione per il Sassuolo. Per la Coppa Italia non erano stati convocati per precauzione. Improbabile però vederli giocare dal 1'. In gruppo anche Riccardo Saponara, che sembra star bene ed esser pronto per la partita di domenica. Questo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno.