Castrovilli e Dalbert a “I Gigli”: ecco quando

Uno spazio innovativo, dedicato al mondo dello sport e del lifestyle, con oltre 2200mq pensati per chi fa dello sport il proprio stile, ma anche per chi desidera interpretare in modo dinamico e originale il look di ogni giorno. Sarà inaugurato Giovedì 5 Dicembre a partire dalle 17, al centro commerciale “I Gigli”, il nuovo punto vendita di Game7Athletics, il Gruppo che nel 2016 ha rilevato la catena “Universo Sport” e che aprirà ufficialmente al pubblico le porte del rinnovato store con iniziative d’eccezione.

Il programma prevede in apertura il saluto di Ester Artese, Assessore al Commercio e al Lavoro di Campi Bisenzio. Alle 18,30, inoltre, prenderanno parte all’inaugurazione due calciatori dell’ACF Fiorentina: il centrocampista Gaetano Castrovilli ed il terzino sinistro, Dalbert Henrique. La partecipazione è aperta ad un massimo di 200 ospiti. Le prime 30 persone che si iscriveranno sul sito www.game7athletics.com avranno la straordinaria l’opportunità di partecipare a una sessione Question&Answers con i propri beniamini Viola, con foto e autografi.

Il nuovo punto vendita Game7Athletics – ‘I Gigli’ si sviluppa su due piani, per una superficie totale di oltre 2200mq, ed è diviso in due entità complementari. Il piano terra è interamente dedicato allo sport, con una partizione dello spazio per discipline sportive. All’ingresso si è accolti dal design degli interni, accattivante, con elementi luminosi e ledwall in grado di valorizzare la natura dinamica dei prodotti selezionati. Al primo piano, invece, trova posto l’abbigliamento lifestyle, enfatizzato dall’arredamento in legno, caldo e accogliente, in linea con l’ispirazione del prodotto. Le scelte progettuali del punto vendita, che raccoglie i migliori brand di abbigliamento e calzature sportive, si ispirano ai più alti standard di eco-sostenibilità, grazie all’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili quali acciaio, vetro, legno. Con l’acquisizione di Universo Sport, il Gruppo Game7Athletics ha accresciuto la propria struttura organizzativa, valorizzando il know-how esistente e potenziandolo con l’aggiunta di nuove risorse e ulteriori opportunità d’impiego.

GAME7ATHLETICS – Game7athletics è la risposta per chi fa della passione per lo sport il suo stile di vita. Retailer multibrand sportivo e lifestyle, dal 2007 siamo la prima destinazione per gli atleti e per tutti gli appassionati di sport e lifestyle. Il nostro nome si ispira alla serie più importante delle partite di campionato degli sport professionistici in America. Il Game 7, la settima gara, è l’incontro decisivo in una competizione, la sfida che decide chi entrerà a far parte della leggenda. Abbiamo oltre 80 Brand, 52 store in tutta Italia, 55.000 mq di spazi complessivi ed 1 milione di sfide ancora da giocare.

Studio Headline Giornalisti