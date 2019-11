Castrovilli: “Dedico l’esordio alla mia famiglia, non perderò mai l’umiltà. Il futuro…”

Ecco le parole di Gaetano Castrovilli a Rai Sport, dopo la fine della partita contro la Bosnia che lo ha visto debuttare in maglia azzurra:

Sono felicissimo e tanto orgoglioso, dedico l’esordio alla mia famiglia. Le mie ambizioni? Continuare a far bene, per il club e me stesso, cercherò di non perdere mai l’umiltà, il valore più importante che mi hanno insegnato i miei genitori. Quello che mi regalerà il futuro lo prenderò, ma per ora penso solo al presente. La mia passione per la danza? Quando gioco a calcio sono spensierato come quando ballo. Troverò presto una nuova scuola di danza anche a Firenze (sorride, n.d.r.).