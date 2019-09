Castrovilli: “Contento dei miei compagni e di star facendo così bene. Abbiamo voluto la vittoria””

Il centrocampista viola Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 2-1 contro la Sampdoria: “Abbiamo voluto questa vittoria, ci siamo allenati al 110%. Siamo contenti, per noi, per i tifosi e per la città. Tensione sul 2-1? No, mi fido dei miei compagni. Ci fidiamo l’uno dell’altro, siamo una grande squadra. Sono tanto felice, non mi aspettavo di fare così bene e spero di fare ancora meglio. Chiesa e Ribery? Sono due giocatori fantastici, mi trovo molto bene. E’ bello giocare con loro”.