Castrovilli: “A Cagliari per chiudere il discorso salvezza, continuiamo così”

Ecco cos'ha detto il numero 10 viola dopo il fischio finale

Gaetano Castrovilli contro la Lazio ha disputato sicuramente una delle sue partite migliori della sua stagione in verità piuttosto grigia. Partito alla grande con 4 gol segnati in 5 partite, poi con il passare delle settimane si è spento, alternando prove incolori ad altre leggermente migliori. Tanta corsa ed aggressività, invece, questa sera contri i biancocelesti. Queste le sue parole a Dazn: "Sicuramente da qui a fine campionato daremo sempre il massimo, a partire ovviamente da Cagliari. C'è un discorso salvezza da chiudere e in Sardegna dovremo scendere in campo come stasera, attenti, concentrati, vogliosi dei tre punti. Mi aspetto una grande Fiorentina nelle ultime tre partite di campionato, dobbiamo giocare spensierati: solo in questo modo possiamo rendere sempre al massimo".