Castrovilli: “A 12 anni volevo smettere di giocare a calcio, mio zio…”

Gaetano Castrovilli ha parlato a Radio Selene condividendo alcuni momenti delicati del suo passato:

Avevo pensato di smettere a dodici anni. Quando vedevo la mia famiglia in difficoltà per permettermi di allenarmi era doloroso, fu mio zio a dirmi di non mollare. Il mio passato da ballerino torna utile in campo, alcuni passi mi sono serviti nel calcio. Ultimamente ho limato dettagli di gioco che mi hanno fatto migliorare, a livello tattico e soprattutto palla al piede.