Castellini: “Col Bologna il gol è nell’aria. Fiorentina? Ecco cosa manca”

"Il Derby dell'Appennino è una partita sentita, specie con questa bella classifica da parte di entrambe. Sampdoria avversario facile? Molte volte la concentrazione salta da una partita a un'altra, l'anno scorso era più forte ma non vuol dire che adesso sia un avversario-cuscinetto. Il Bologna ha invertito la tendenza in difesa dopo la sconfitta di Empoli, Mihajlovic ha rinunciato al suo dogma e ha messo Medel a suo agio in una difesa a tre. Adesso il gol è nell'aria quando gioca il Bologna, i risultati sono importanti e lo spogliatoio è sano. La Fiorentina? Altalenante, ha vinto tante partite ma sette sconfitte sono tante. Il salto di qualità, mi sembra che Italiano lo abbia notato, sta nel pareggiare un certo tipo di partita".