Caso: “La Fiorentina si è risollevata. Giovani interessanti, ma per il prossimo anno servono rinforzi”

A Tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex viola Mimmo Caso:

E’ importante che la squadra si sia tirata fuori dalle zone pericolose. Anche perchè il Genoa al di là della sconfitta con la Lazio va forte. E ci vuol poco a ritrovarsi invischiati. E la Fiorentina non è abituata a giocare per obiettivi che non corrispondono al valore e al blasone della maglia. Al tempo stesso ora vanno fatti i risultati per trovare ancor più tranquillità e per guardare al futuro. Sono arrivati giocatori giovani interessanti ma serviranno anche innesti importanti per la prossima stagione.