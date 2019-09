Caso Dalbert, Nicchi: “Orsato ha ascoltato Dalbert e ha applicato il regolamento: complimenti a lui”

Sugli ululati razzisti a Dalbert è intervenuti anche Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri:

Bisogna fare i complimenti a Orsato. Ha fatto quello che doveva fare, ha applicato alla lettera il protocollo vigente in questi casi. Referto? È ancora al vaglio del Giudice Sportivo che non ha ancora relazionato, quindi non conosciamo i contenuti. Cos’è successo? È stato informato dal giocatore interessato, ritenendo che avesse ricevuto frasi discriminatorie. Lui non ha fatto orecchie da mercante e ha ascoltato Dalbert. Forse ha sentito qualche cosa pure lui. Ha chiesto di fare l’annuncio, procedura standard. Chiede allo speaker dello stadio per eliminare i cori. È finito tutto lì. se non fosse successo avrebbe preso degli altri provvedimenti. Bisogna fare i complimenti a Orsato ed esprimere tutta la vicinanza, noi delle istituzioni ma tutte le persone di cultura, al giocatore. Allo stadio si chiedevano cosa fosse successo? L’ho sentito anche io, stavo ascoltando la radio. Però è chiaro che se in uno stadio da 40 mila persone ci siano dei bu da parte di cinque persone possano non sentirsi. Fossimo stati in Terza Categoria sarebbe stato palese. Bravo Orsato, ripeto che bisogna fargli i complimenti.