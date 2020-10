Casini sul Centro Sportivo: “Prossimo step fondamentale sarà il 26 d’ottobre”

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato del nuovo impianto della Fiorentina

Il prossimo step fondamentale sarà il 26 di ottobre. Quando il consiglio comunale approverà la variante urbanistica del centro sportivo. A quel punto ci potrà essere la richiesta di permesso da parte della Fiorentina di iniziare i lavori e il comune. Ci siamo dati i tempi entro Natale, e per il rullino di marcia che ci siamo dati, i tempi sono pienamente rispettati. Siamo ai passaggi fondamentali per una struttura così importante per la società viola.