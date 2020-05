Casini (Sind. Bagno a Ripoli): “Commisso un leone in gabbia, col centro sportivo andiamo avanti”

Francesco Casini, primo cittadino di Bagno a Ripoli, è intervenuto nel corso de “Il Pentasport” di Radio Bruno, con qualche battuta relativa all’avanzamento dei lavori per la nuova casa viola:

Stiamo andando avanti anche per il Centro Sportivo di Bagno a Ripoli con alcuni lavori che riguardano la zona agricola, di preparazione. Per i lavori veri e propri aspettiamo, ma il progetto non è fermo. Commisso l’ho sentito l’ultima volta la settimana dopo Pasqua, mi è sembrato carico e voglioso come sempre. È un leone in gabbia che non vede l’ora di tornare a Firenze.