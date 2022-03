Casini: “Il Viola Park è una prospettiva per costruire il futuro”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato della stagione della Fiorentina e delle qualità di Italiano

Redazione VN

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport e ha iniziato il discorso parlando della sfida d'andata: "All'andata cinque minuti folli e abbiamo perso la partita. Quelli erano tre punti pesanti, avrebbero fatto comodo oggi".

Ha poi proseguito parlando degli obiettivi dei viola: "È una classifica che permette di parlare di obiettivi importanti. La Fiorentina di Commisso inizia ad avere fame e abbiamo i titoli per poter raggiungere l'Europa. Anche la Conference League non è una coppa da buttare via, perché ti permetterebbe di far rigirare la voce della Fiorentina in tutta Europa".

Il sindaco ha poi continuato parlando di Vincenzo Italiano: "È un allenatore che si è fatto da se. Partendo dal basso, ha raggiunto tutti gli obiettivi e oggi allena la Fiorentina. Mi piace moltissimo. Ha una filosofia molto offensiva e spesso ti permette di superare alcuni ostacoli che non avresti scavalcato. È in grado di costruire un grande percorso per i viola. Sono quegli allenatori che segnano un cambiamento".

Poi ha anche parlato dei brasiliani della Fiorentina: "Cabral aveva bisogno di rimettersi a posto, vista la grande fisicità. Con l'Empoli è il momento di rilanciarlo. L'abbiamo acquistato a titolo definitivo e credo sia doveroso farlo giocare, anche per il nostro futuro. Igor è cresciuto tanto, nella Fiorentina di Italiano ci sta alla grande".

Infine, ha concluso parlando del Viola Park: "Manca meno di un anno all'inaugurazione. Si vede che sta entrando nel vivo. Si vedono bene le strutture e gli accorgimenti estetici che sono state applicate. All'inizio non mi immaginavo che facessero così velocemente. È un progetto di grande prospettiva, che ti fa crescere il club. Non solo per l'entità di investimento, ma per l'idea, riprende le idee del calcio inglese. È una prospettiva per costruire il futuro".