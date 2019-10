Casarin: “Arbitraggio deficitario per Fiorentina e Lazio. Protocollo errato, se serve si va al Var cinque volte”

Gli episodi accaduti in Fiorentina-Lazio di ieri sera hanno scatenato polemiche e dibattiti. Si è espresso sull’argomento anche l’ex arbitro Paolo Casarin, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport:

L’arbitraggio è stato deficitario sia per la Fiorentina che per la Lazio. Purtroppo c’è un’impostazione del protocollo errata che dice agli arbitri di andare il meno possibile al VAR. In alcune gare, però, può essere necessario andare anche 5 volte al VAR. La tecnologia deve evitare tutto quello che può falsare un risultato. Gli arbitri devono assimilare bene le nuove norme sui falli in area di rigore.