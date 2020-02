L’ex arbitro Casarin: “Ceccherini-Bentancur? Al rigore non ci avrei nemmeno pensato”

Dopo il caso del rigore concesso alla Juventus durante la gara dello Stadium per atterramento di Bentancur, l’ex arbitro Paolo Casarin ha analizzato l’episodio a Radio Sportiva:

Prima il calcio si basava su criteri immutabili, ora abbiamo un numero spaventoso di rigori e rilevante di mezzi rigori. Agli arbitri viene detto di intervenire se il contatto è chiaro ed evidente, ma resta comunque un’ampia discrezionalità su quanto sia evidente per qualcuno o per altri. Ci sono tante situazioni che diventano discutibili e che nemmeno in due si riescono a dipanare. Nel caso di Bentancur, il calcio prevede un contrasto fra due giocatori per dare rigore ma io ho un’altra mentalità. Al rigore non ci avrei nemmeno pensato.