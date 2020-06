Carraresi: “Sullo stadio veniamo da anni di prese in giro, ecco quale è la soluzione più pratica”

Marco Carraresi, ex consigliere comunale sia di Firenze che di Campi Bisenzio, ha detto la sua questo pomeriggio sulla questione-stadio al Pentasport di Radio Bruno:

Non vedo una situazione di facile soluzione, anche perché in questo caso siamo di fronte ad oltre trent’anni di prese in giro. A partire dalla scelta scellerata ed assurda fatta in occasione dei Mondiali del 1990 di spendere una cascata di soldi per ammodernare – si fa per dire – il Franchi. In quel caso sì che fu distrutto un monumento e Firenze fu costretta a costruire anche un nuovo impianto per l’atletica. Poi si arriva ai tempi dei Della Valle ed il tira e molla di Castello prima ed altre situazioni dopo. I tifosi viola non si meritano di vivere tutte queste prese in giro. Adesso lo scandalo è che a Rocco Commisso, una persone che vuole investire, non viene data nessuna certezza. La situazione relativa alla Mercafir è complicatissima, a Campi per ora stiamo parlando di una cattedrale nel deserto, c’è da fare tutto, dalle fognature alla viabilità. La soluzione più semplice e pratica resta allora il restyling del Franchi: ci vuole una legge speciale che consenta degli interventi intelligenti su questo impianto, che altrimenti farà la fine del Flaminio.