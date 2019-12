Caro Babbo Commisso… la nostra letterina al presidente viola

Caro Babbo Commisso,

ci rivolgiamo a te perchè Babbo Natale avrà altro a cui pensare, mentre tu le vicende viola ce le hai a cuore e – lo immaginiamo – ti stanno un po’ rovinando le feste. Devi sapere, caro Rocco, che questa sensazione di amarezza sotto l’albero (sportivamente parlando), i tifosi della Fiorentina la vivono da anni. L’ultimo Natale a tinte goduriosamente viola fu quello del 2015, ai tempi di Paulo Sousa, poi da lì è stato solo declino. Ma con il cambio di proprietà dello scorso giugno sarebbe ingiusto riversare su di te le delusioni del passato. E allora con questa nostra letterina vogliamo chiederti prima di tutto di non scoraggiarti, di non perdere l’entusiasmo che hai saputo trasmettere a tutta Firenze senza che, però, i risultati ti accompagnassero. Non ascoltare le critiche più feroci di chi non dà tempo al tempo e non riconosce i tuoi enormi sforzi già fatti (oltre 200 milioni da giugno a oggi, mica noccioline), e regalaci “quel” sogno. Di una Fiorentina competitiva, che possa tornare in alto il prima possibile e magari… regalarci il Natale 2020 finalmente con l’orgoglio per la squadra viola. Nell’immediato però caro Babbo Commisso, ci accontenteremmo che le tue renne Joe e Daniele ci portassero 2-3 acquisti. Di spessore.

.

Grazie e tanti auguri, ne hai (e ne abbiamo) bisogno.