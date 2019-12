Carnasciali sul caso Sottil: “Ci vuole rispetto. A chi fa così farei una multa da 100.000€”

L’ex difensore viola Daniele Carnasciali ha parlato della Fiorentina a Radio Sportiva:

Fiorentina, la vittoria di ieri è stata come un brodino caldo. Bisogna però che in campionato si rimetta subito in carreggiata. Il cambio di allenatore in corso non è nella filosofia degli americani. Reazione di Sottil? Deve avere più rispetto quando c’è un cambio. Fossi l’allenatore il primo discorso che faccio è: chi fa una cosa del genere prende una multa di 100 mila euro. Ibrahimovic alla Fiorentina? Magari! Anche se ha l’età che ha, sposta gli equilibri. Penso che vada al Milan ma se dovesse venire a Firenze ben venga. Benassi? E’ un giocatore che i gol li ha sempre fatti ma è stato utilizzato poco. Sono contento per lui perché si rimette in corsa, ma manca una punta che faccia i gol. Fiorentina? Il problema non è tanto l’allenatore, la squadra è questa e Ribery si è fatto male. La sua mancanza si è fatta sentire e dall’inizio del campionato la viola gioca senza punte.