Carnasciali: “Sarri ok, ma serve spendere bene. A destra voto Venuti”

L’ex viola Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio Bruno e toccato diversi temi dell’attualità viola: “In futuro mi auguro che si riesca a programmare un mercato con giovani bravi da tenere quando diventeranno bravissimi. Commisso ha speso, il problema è come spendere. Sarri? Me lo auguro, la piazza di Firenze gli piace e ci sono i presupposti per fare bene. Tutto dipende dai giocatori che prendi, basta vedere come stanno andando le cose al Cagliari che comunque ha speso tanto. La Fiorentina ha preso diversi giocatori a parametro zero, siamo partiti con un allenatore e con un’idea di calcio che non hanno reso. Sulla destra? In maniera campanilistica ti dico Venuti perché è amico di mio figlio (ride n.d.r.), e anche perché non è che gli altri stiano facendo tanto meglio”.

Caricamento sondaggio...

VIDEO – Ribery corre veloce verso Udine. Il francese accelera il recupero