Carnasciali: “Quarta deve capire che non si può sempre entrare a 200 all’ora”

L'argentino riceve dei consigli preziosi attraverso l'etere

"Ieri è stata una bella vittoria, costruita con il gioco. La Fiorentina non si è abbattuta, i giocatori sono presenti con la testa e vogliono far vedere che non è vero che era tutto merito di Vlahovic. Mi sembra che sul piano del gioco ci siano poche differenze, l'importante era dare questa impronta. Piatek si è calato benissimo in quel che deve fare, il gol è semplice e banale ma la posizione era giusta. Amrabat? In quella posizione la palla la si può anche perdere, ma se sai che non hai nessuno dietro o l'appoggi al portiere oppure la spari in tribuna... Di contro, però, nessuno ha fatto la copertura a scalare. Lo hanno lasciato un po' da solo, ma non toglie che il primo a sbagliare sia stato lui. Succede... Ogni gol è frutto di un errore, grande o piccolo. La difesa? Il calcio di oggi è questo, secondo me a questo punto tenere il risultato è impossibile, ma si gioca per fare più gol possibili. Odriozola? Sono molto contento che la Fiorentina abbia trovato finalmente un esterno destro del genere, con Venuti la fascia è ben coperta. Lo spagnolo spinge con continuità ed ha migliorato la sua fase difensiva e la conoscenza del calcio italiano. Al centro della difesa? Igor e Milenkovic mi sembrano i più positivi, è giusto continuare in questo modo. Quarta è un ottimo difensore, ma deve capire che non si può sempre entrare a duecento all'ora. Sbaglia ancora tanto i tempi, ma è giovane, migliorerà. Ikoné? Ieri ha avuto una bella occasione, probabilmente gli manca sicurezza. Alcuni si adattano subito, altri no, lui è indietro".