Carnasciali: “Fine campionato sia uno stimolo. Ribery? Interessante vederlo giocare”

Intervistato da tuttomercatoweb.com, il doppio ex di Fiorentina e Brescia, Daniele Carnasciali, ha parlato della di Ribery e della squadra viola:

Ribery? L’interruzione del campionato ha permesso ai viola di recuperarlo. sarà interessante vederlo per un buono spezzone di partita, è chiaro che dopo l’infortunio andrà gestito essendo anche un giocatore di ormai 37 anni.

La Fiorentina deve pensare a ricavare il massimo da qui alla fine del campionato. Deve essere uno stimolo anche per i giocatori che vogliono guadagnarsi la conferma per il prossimo anno. Poi mi auguro che Commisso possa trattenere i migliori come Chiesa, Castrovilli e Milenkovic facendo una Fiorentina sempre più forte. Quanto a Iachini credo sia legato ai risultati. Se fa un bel finale di stagione non vedo perché debba essere cambiato.