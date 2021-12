Carlo Conti: “Questa Fiorentina ci fa divertire. Iniziamo un bel ciclo”

"Chi lo avrebbe mai immaginato di fare una metamorfosi così importante nel giro di pochi mesi." l'entusiasmo di Conti

"Questa Fiorentina ci fa divertire. Tutte le altre partite, compreso quelle dove sono arrivate le sconfitte, abbiamo mostrato un bel calcio. Una soddisfazione incredibile, rispetto all'anno scorso. Italiano? Si è trovato un bell'equilibrio nello spogliatoio. L'atmosfera che si respira è fondamentale, perchè la squadra non è cambiata molto rispetto a quella dello scorso anno. Firmerei per il sesto-ottavo posto? Chi lo avrebbe mai immaginato di fare una metamorfosi così importante nel giro di pochi mesi. Non entusiasmiamoci troppo però. Dobbiamo sperare che questo sia l'inizio di un bel ciclo che possa portarci sempre più in alto."