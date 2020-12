In un’intervista al portale parmalive.com, il direttore sportivo del Parma (ex Cagliari ed Empoli, tra le altre) Marcello Carli tira fuori la Fiorentina dalla battaglia per non retrocedere. Queste le sue parole in merito:

Quest’anno salvarsi sarà molto dura, nessuno ancora si è staccato e sarà una battaglia che durerà fino all’ultima giornata. Si tratta di una corsa che riguarderà sei-sette squadre, non la Fiorentina comunque.