Carletto DJ: “Entusiasmo giustificato, così Europa possibile. Ribery? Che impatto”

Carlo Nicoletti, in arte Carletto DJ, speaker radiofonico e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: “L’entusiasmo è giustificato, siamo tutti contenti. Quando abbiamo perso contro Napoli e Genoa era giusto dare tempo alla squadra. Nella vittoria contro l’Udinese non abbiamo visto bel gioco, ma ogni tanto va bene anche solo portare a casa i tre punti. Ribery? Non pensavo assolutamente potesse avere un impatto del genere, invece è uno spettacolo. Il pubblico di Milano si è alzato in piede ad applaudirlo, una cosa emozionante e fantastica.

Centravanti? Ho grande fiducia in Montella, se in questo momento adotta questo sistema di gioco significa che è la soluzione migliore. Ho visto Pedro con la Primavera, ha segnato, ma ha ancora bisogno di un po’ di tempo. Sono convinto che a breve cambieranno le cose e la Fiorentina potrà giocare con una punta di ruolo. Obiettivi? Giocando così, con questo spirito e questo clima in città, possiamo puntare almeno ad un posto in Europa League. Della Valle? Con un altro tipo di comunicazione avrebbero potuto fare ancora tanto”.