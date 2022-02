Caravello: “Capisco Pradè, deve recitare questa parte. Vlahovic scorretto? No”

Le parole dell'agente sul comportamento di Vlahovic e sulle riflessioni di Daniele Pradè dopo la fine del mercato

Ai microfoni di Radio Sportiva, il procuratore Danilo Caravello ha parlato anche le vicende legate ai movimenti di mercato della Fiorentina: "Daniele Pradè è un mio grande amico e capisco che è dalla parte che deve recitare questa parte. Ma non vedo tutte queste colpe per gli agenti, che fanno i propri interessi ma anche quelli dei calciatori. È la legge di mercato. Nel caso Vlahovic tutto questo comportamento scorretto non l’ho visto perché hanno fatto incassare 70 milioni alla Fiorentina. Se avessero davvero voluto andarsene a 0, l’avrebbero fatto. È stato un affare per tutti. Considero comunque Cabral un ottimo acquisto per sostituire il serbo".