Ne sentivate la mancanza? No? Ok, non la sentiva nessuno. Eppure il tema delle plusvalenze è sempre più attuale nel mondo del calcio. Per fortuna non in quello della Fiorentina. E’ stato lo stesso Pradè, nel giorno del suo ritorno a Firenze, a spiegare che i contabili della società gli avevano dato carta bianca. Plus o minusvalenze, l’importante era snellire una rosa decisamente ampia. Meglio così, sarà un’ottima notizia per loro sapere che la cessione di Simeone al Cagliari rappresenta proprio una plusvalenza. Un guadagno netto di circa 5 milioni. Già, l’argentino era stato pagato circa 16,5 milioni dal Genoa due anni fa, coi viola sottoscrisse un contratto di cinque anni. Oggi, alla medesima cifra (probabilmente anche qualcosa in più) si è trasferito al Cagliari. Anche la Sampdoria si era interessata al giocatore, Pradè ha fiutato l’affare e ha lasciato che le concorrenti si mettessero in competizione. E’ finita che i sardi hanno alzato la proposta iniziale.

Il calcolo della plusvalenza è data dalla divisione del costo del cartellino per gli anni di contratto. Il risultato va sottratto dalla cifra a cui viene venduto il giocatore. La somma che viene fuori è la vituperata plusvalenza. Certo, non abbiamo applicato un calcolo al centesimo perché per il momento non sarà pubblico il costo di acquisto del Cagliari. Ciò che conta, ed è decisamente più interessante, è il lato tecnico. La Fiorentina è riuscita a piazzare un giocatore che in due stagioni ha mostrato forti lacune. Non di temperamento, anzi. Ma difficoltà tecniche: di controllo palla, di partecipazione alla manovra e di feeling col gol (benché il primo anno non sia stato negativo in questo senso). Troppi limiti tutti insieme per un giocatore di ventiquattro anno che ha una grande forza di volontà ma non un margine di miglioramento ampio. Se non è un’operazione da applausi questa… In attesa che l’ultimo giorno di mercato questa cifra possa regalare almeno un altro tassello importante a Montella.

La foto in evidenza è di proprietà di Violachannel.tv