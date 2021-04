Caputi: “La Fiorentina condivida le scelte. Panchina? Juric o Italiano”

Il caporedattore dello sport del Messaggero Massimo Caputi ha parlato a Lady Radio:

La Fiorentina è partita con una strategia che forse non convinceva fino in fondo. La squadra ha risentito dei cambi in panchina, mi auguro che l’esperienza fatta quest’anno permette alla società di condividere le scelte del futuro. Guardando la rosa si nota che la squadra ha potenzialità superiori all’attuale classifica. Nuovo allenatore? Juric e Italiano mi sembrano due profili di livello che stanno lavorando bene nei loro club, forse i tifosi si aspettano grandi nomi ma forse adesso servono candidati di questo tipo.