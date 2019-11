Caputi: “Florenzi guadagna tanto, ma se non vuole perdere l’Europeo…”

Ai microfoni di Lady Radio il giornalista che conosce bene le vicende romane Massimo Caputi ha parlato del caso Florenzi: “E’ stato messo alle strette, ora ha Spinazzola e Santon davanti, in attacco invece ci sono Zaniolo, Perotti, Mkhitaryan e Kluivert. Deve giocare se non vuole perdere l’Europeo. Futuro? Doveva essere il terzo capitano della generazione giallorossa ma la situazione sembra chiara. Guadagna però tanti soldi, sarebbe un acquisto caro”. Sull’altro obiettivo giallorosso, Antonucci: “In questa Fiorentina, ci starebbe bene, per caratteristiche sarebbe adatto perché i viola hanno già tanti giovani. Di base è un esterno ma sa giocare anche da seconda punta”.

LA SCHEDA DI ALESSANDRO FLORENZI A CURA DI TUTTITALENTI