Caputi: “De Rossi sarebbe un gran colpo per i viola. Ecco cosa chiede”

Massimo Caputi, responsabile della redazione sportiva de Il Messaggero (uno dei quotidiani più importanti nella Capitale), interpellato da Lady Radio ha parlato in chiave viola dell’affaire De Rossi e non solo:

Più che il Milan, credo che Daniele in queste ore stia valutando due soluzioni per il suo futuro: Firenze e Bologna. Due squadre dalla storia importante ma che non giocano le coppe e che rappresentano due città vicine alla Capitale. Alla Fiorentina, così come nel club emiliano, De Rossi dall’alto della sua esperienza rivestirebbe un ruolo importante sia in campo che nello spogliatoio, ed è proprio quello che sta cercando. Non può più certamente giocare tutte le partite e deve esser gestito, ma resta un calciatore forte e carismatico. I viola sono una realtà molto interessante e dal grande potenziale, vediamo come va a finire con Chiesa ma non sono sicuro che con l’arrivo di Commisso possa partire così facilmente. Balotelli? Non so quanto possa essere utile.