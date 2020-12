Capparella (All. Under 15): “Che empatia con il gruppo, il centro sportivo sarà fondamentale”

La Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un’intervista a Marco Capparella, tecnico della formazione Under 15:

“Firenze è una città meravigliosa ed accogliente, quindi è stato facile ambientarmi fin da subito. Attraverso la mia esperienza (Napoli su tutte, ndr) cerco di trasmettere ai ragazzi serenità e voglia di migliorare ogni giorno, sia dal punto di vista tecnico che comportamentale. Ho avuto subito forte empatia con il gruppo, ci siamo trovati fin dal primo giorno. Mi hanno accolto mostrando grande curiosità, lavorando seriamente seguendomi con grande entusiasmo. Abbiamo disputato solo tre gare ma posso ritenermi soddisfatto del percorso finora intrapreso.

Ho la fortuna di avere una grande società alle spalle che ci ha messo in questa condizioni particolari di poter svolgere e monitorare gli allenamenti a distanza. Ho uno staff di altissimo livello e con loro teniamo delle sessioni online dove stiamo riscontrando una buona crescita dei ragazzi, non è semplice adattarsi a questi cambiamenti ma i calciatori stanno rispondendo bene; non hanno mai saltato una lezione dimostrando grande professionalità. Il Centro Sportivo? Sarà fondamentale per crescere, un valore aggiunto per tutti coloro che avranno la fortuna di lavorarci. Per il 2021, come prima cosa mi auguro che riusciremo insieme a superare questo brutto momento e poi che i ragazzi possano tornare ad allenarsi e giocare facendo ciò che amano maggiormente”.

