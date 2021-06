Capitolo Antognoni: salta l’incontro con Barone, ma non si vuole la rottura

L'Unico Dieci domani non si vedrà con il d.g. gigliato, che manda comunque segnali distensivi

In attesa di trovare un nuovo accordo, la Fiorentina è pronta a prolungare di un mese il contratto di Giancarlo Antognoni, che appunto scadrà il 30 giugno. Domani inizialmente era previsto un incontro tra Joe Barone e l'Unico Dieci per risolvere la situazione, incontro che poi è saltato, probabilmente anche perché proprio domani sarà la giornata di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. La volontà del club gigliato è appunto quella di lanciare comunque un segnale di distensione ad Antognoni ed è pronta ad allungare l'accordo in scadenza a brevissimo fino al 31 luglio. Una volta che la bandiera viola rientrerà dalle ferie, s'incontrerà con Barone e la situazione avrà un suo epilogo. Tutte le parti in causa si augurano che possa essere positivo. Lo riporta il TGR.