Botta di sinistro, palla respinta da Dragowski. Contro la Fiorentina, Criscito ha sbagliato il primo rigore in carriera. Se il Genoa fosse passato in vantaggio, sarebbe stata notte fonda per la squadra di Beppe Iachini. I viola avrebbero dovuto fare il doppio della fatica per recuperare lo svantaggio. E invece no. Il polacco, ieri miracoloso, ci ha messo il gambone salvando i suoi compagni. Lo sapete che minuto era? Il tredicesimo, quando, usualmente, dalla Curva Fiesole si alza il coro per Davide Astori. E allora ci piace pensare che quel rigore lo abbia parato anche il nostro capitano, raggiunto in cielo dal maestro Narciso Parigi. E’ la favola del calcio o forse il destino. DA13 è e sarà sempre sempre al fianco della sua Fiorentina. Lassù c’è un tifoso speciale.