Capienza stadi ridotta e il rebus abbonamenti: cosa farà la Fiorentina?

Con la riduzione della capienza degli stadi, la Fiorentina dovrà gestire il numero di abbonamenti che non potranno accedere ai vari match

Il club viola ha 12.000 abbonati, ben 7.000 in più rispetto alla capienza consentita fino a fine Gennaio. Ancora non sappiamo, complici le tempistiche della decisione, quali soluzioni adotterà la Fiorentina per ovviare a questo problema. Rimangono possibili i rimborsi per gli abbonati che non potranno accedere allo stadio, anche se rimangono sconosciute le modalità. Non è da escludere l'inserimento di voucher validi per partite successive. Inoltre, visto la capienza minima, alcune sezioni dello stadio potranno rimanere chiuse.