Capello: “La Lazio ha giocatori di un’altra categoria. Caceres, se non è rigore quello…”

L’ex allenatore e oggi opinionista Sky Fabio Capello ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Lazio:

La Lazio ha dimostrato di avere giocatori di un’altra categoria. Ha tanta qualità. C’erano state delle voci riguardanti Inzaghi e il suo futuro, ma dal secondo tempo contro l’Atalanta e da oggi (ieri, ndr) si capisce che la squadra voglia continuare con lui. Sta facendo un ottimo lavoro, mi piace come mette i suoi in campo. Contatto Lazzari-Caceres? Se non è un chiaro e grave errore questo, quali sono?