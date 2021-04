Nuovo giro di tamponi per tutti i giocatori della Fiorentina che sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Come riporta il Corriere dello Sport, a seguito del focolaio della nazionale italiana, ci sarà particolare attenzione ai violazzurri Castrovilli e Biraghi, e si sottoporranno al controllo anche i due serbi Milenkovic e Vlahovic, oltre che Amrabat. Il test verrà effettuato in mattinata, e già nel pomeriggio ci saranno i risultati.