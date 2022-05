Caos a Campo Marte: in contemporanea Juventus, concerto e ‘Passatore’

Fiorentina-Juventus richiamerà a Campo Marte quasi 40 mila persone, contemporaneamente il concerto di Gazzelle e il Passatore

Sabato di passione per Campo di Marte. Saranno tre, infatti, i grandi eventi da fronteggiare nella giornata di oggi. Il momento cruciale - scrive il Corriere della Sera - proprio in contemporanea con l’attesissima sfida con la Juventus, alle 20:45. Quando nel quartiere confluiranno migliaia di persone nel raggio di poche centinaia di metri. La partita richiamerà nel quartiere quasi 40 mila persone, facendo registrare un tutto esaurito che non andava in scena da tempo allo stadio "Artemio Franchi". Contemporaneamente, al "Mandela Forum" ci sarà anche il concerto di Gazzelle, il cantante romano che attirerà al palasport fiorentino alcune migliaia di persone.