Canovi: “Vlahovic, è tardi per il rinnovo. Ora la Fiorentina ha poco margine”

Il noto procuratore ed intermediario di mercato Dario Canovi è intervenuto ai microfoni del Pentasport per dire la sua sulla situazione contrattuale dell'attaccante viola Dusan Vlahovic. "Secondo me c'è poco margine di trattativa per la Fiorentina", ha esordito Canovi. "Il contratto andava rinnovato nel momento in cui un allenatore come Prandelli dice 'io scommetto su questo giocatore'. Adesso è chiaro che costerà molto di più, a patto che lo stesso Vlahovic avrà voglia di firmarlo. Dipende da questo alla fine... Lui è un giocatore completo, uno di quelli che tutti vogliono. Non sarà facile per la Fiorentina".