Canovi: “Vlahovic? Contratto da rinnovare mesi fa. Fonseca non migliora”

Canovic: "Vlahovic, il contratto andava rinnovato quando Prandelli ha deciso di lanciarlo"

L'agente Dario Canovi è intervenuto a Radio Bruno: "Quest'anno ci sarà un grosso giro di allenatori, forse sono 5-6 i tecnici sicuri del posto. E' chiaro che i presidenti che vogliono cambiare siano in contatto con altri tecnici già da settimane. Gattuso? Alla Fiorentina sbagliano a far trapelare certi nomi prima della fine della stagione, poi capita che succede sempre qualcosa, basti ricordare Milinkovic-Savic, il mercato è così. Fonseca? E' uno di quelli allenatori che non aggiunge niente alle sue squadre ma neanche toglie, non è un allenatore da prima pagina, è un tecnico come ce ne sono diverse. Nel momento in cui un allenatore come Prandelli decide di puntare su Vlahovic la Fiorentina deve rinnovare il contratto del giocatore e non aspettare così tanto, ora costa molto di più. Parliamo di un attaccante completo che piace a tutti e oggi le trattative per rinnovare potrebbero essere complicate".