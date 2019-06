Canovi su Chiesa: “Solo Commisso può convincerlo, ma i soldi per un calciatore sono tutto”

Storico procuratore ed esperto di mercato, Dario Canovi ha parlato della situazione attorno a Federico Chiesa a Lady Radio:

Se lui non fosse contento di rimanere a Firenze sarebbe meglio cederlo. Una cessione significherebbe per la Fiorentina opportunità in termini di scambi tecnici che potrebbero fare al caso dei viola. Non è un caso facile, non è semplice da risolvere. C’è solo una persona, Commisso, che può convincere Chiesa. E’ il presidente che deve convincere la famiglia Chiesa che esiste un progetto competitivo e che a lui converrebbe rimanere ancora un anno a Firenze per poi trasferirsi in una big. Non è facile convincerlo, va fatto un ragionamento più serio e realistico. I soldi per un calciatore professionista sono importantissimi, visto che la vita agonistica è abbastanza breve. Oltre alle scelte di vita ci sono quelle economiche, che sono altrettanto o forse più importanti di altre.