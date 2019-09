Dario Canovi ha parlato a TuttoMercatoWeb commentando il calciomercato da poco concluso, queste le sue dichiarazioni riguardanti la Fiorentina:

Ribery a Firenze la definirei operazione Panini. Il francese non è certamente un calciatore su cui fare affidamento per lungo tempo. È un giocatore che mi piace, ma non è un acquisto per il futuro. Lo è più per la piazza e ci può stare. Però che Ribery possa cambiare le sorti della Fiorentina mi sembra difficile.