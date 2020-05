Campi, la Fiorentina ha opzionato i 38 ettari fino al 2021. Franchi, ancora in piedi l’ipotesi restauro

Novità interessanti sul fronte stadio a cura della Tgr Toscana. Il Dg viola Joe Barone ha concluso un accordo per opzionare i terreni di Campi Bisenzio di 38 ettari di proprietà della famiglia Casini fino al 2021. I terreni sono in via Allende, già la famiglia Della Valle aveva avuto un’opzione. L’annuncio lo darà direttamente Rocco Commisso che però continua a lavorare ancora sul restauro Franchi.