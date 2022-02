Camolese: “Vlahovic? Non è un solo giocatore che fa la differenza. Italiano…”

Il pensiero dell'allenatore

"I giocatori, assieme al loro entourage, fanno delle scelte. In questo momento il calcio funziona in questo modo, non è quello romantico di qualche anno fa, tutti cercano di sfruttare al massimo le possibilità economiche che hanno. Italiano penso abbia avuto un colloquio onesto con i suoi dirigenti, la situazione Vlahovic la conoscevano tutti. Cabral può essere una buona idea per sostituirlo, Piatek in passato l'abbiamo visto fare benissimo: non sono Vlahovic, ma possono sperarci. Credo che la Fiorentina alla fine farà bene, perché non è un giocatore soltanto che fa la differenza".