Camolese: “Ecco perché la Fiorentina non è andata bene, Ribery…”

L’ex allenatore di Toro, Reggina e Vicenza tra le altre, Giancarlo Camolese, è intervenuto questo pomeriggio a Lady Radio e ha commentato l’annata della Fiorentina:

In questa stagione davvero difficile, senza pubblico ed in cui non sono emersi a mio avviso i veri valori, la Fiorentina ha avuto un vero grande problema: le è mancata la giusta alchimia, l’amalgama, tra i vari giocatori. Presa singolarmente è una squadra molto forte, penso in particolare ad un reparto come il centrocampo, in cui spicca il nome di Castrovilli. Ma i giocatori, messi insieme, non sono riusciti ad esprimersi come squadra dall’identità ben definita. Comunque ci sono ancora undici partite, quindi aspetterei a dare giudizi definitivi, magari Pezzella e compagni possono rendersi protagonisti di un ottimo finale di stagione. Ribery? E’ un campione, però la carta d’identità non è dalla sua parte. Bisogna vedere anche quali sono le sue reali condizioni fisiche e le sue aspettative: se pretende di giocare sempre è un conto, se si mette a disposizione dell’allenatore è un altro. Uno come lui può insegnare tanto ai più giovani e quando sta bene può ancora fare la differenza.