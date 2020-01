Camera ardente Narciso Parigi, Della Valle ha telefonato alla famiglia e mandato una corona di fiori

Nel corso della giornata di ieri ha avuto luogo nella Sala d’Arme di Palazzo vecchio la camera ardente di Narciso Parigi. Gli ex dirigenti viola Mencucci, Cognigni e Corvino si sono recati sul posto per fare una visita. Secondo La Nazione, anche la famiglia Della Valle, fortemente legata a Parigi, ha fatto sentire la propria presenza ai familiari; hanno infatti inviato una corona di fiori e fatto una telefonata ai cari di Narciso per esprimere le proprie condoglianze.