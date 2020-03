Cambio di programma: la Fiorentina non si allena. Breve periodo di vacanza?

Cambio di programma in casa Fiorentina. Come riportato, infatti, da Radio Bruno Toscana, la squadra viola non si allenerà né oggi pomeriggio (sarebbe dovuta scendere in campo verso le 15), né domani. Si tratta di una decisione dell’ultim’ora di Giuseppe Iachini e del suo staff tecnico, tanto che alcuni giocatori erano già arrivati al centro sportivo “Davide Astori”. Nelle prossime ore dovrebbe essere emesso un comunicato. Non è da escludere che il tecnico conceda un periodo di ferie ai suoi giocatori visto che il campionato starà fermo fino ad almeno il 3 aprile.