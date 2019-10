Calori: “Milan, mancano i campioni per fare la differenza. Guardate Ribery…”

A TuttoMercatoWeb Alessandro Calori fotografa la situazione del Milan. La batosta contro la Fiorentina però pesa come un macigno. E sabato c’è il Genoa, l’ultimatum per Giampaolo…

Il Milan? Quando vuoi portare qualcosa di nuovo serve un po’ di tempo. È normale che ci siano delle difficoltà oggettive, bisogna dare tempo all’allenatore per poter lavorare e portare avanti un’idea. Se sposi una causa devi crederci fino in fondo. Una partita a volte può cambiare tutto. Se fai risultato la squadra prende fiducia. Quando sei il Milan di tempo ne hai poco, sei sempre nell’occhio della gente per il passato. Non è più il Milan di una volta, non ci sono campioni per portare avanti questa squadra. E la differenza la fanno i campioni, guardate Ribery. In questo Milan non vedo fuoriclasse, quindi bisogna lavorare sul collettivo.