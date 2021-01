Calciomercato, il Covid blocca gli affari: nel 2020 crollati i trasferimenti

L’effetto della crisi portata dall’emergenza Coronavirus si è tradotto in un netto calo dei trasferimenti in sede di calciomercato. Nel corso del 2020 la quota delle spese di mercato si assestata intorno ai 5,63 miliardi di dollari (-23,4% rispetto ai 7,35 miliardi del 2019). La cifra toccata nel corso dell’ultimo anno è addirittura inferiore a quella del 2017 e superiore soltanto a quella del 2016. In totale, secondo quanto raccolto da Il Sole24ore, i calciatori coinvolti in operazioni di trasferimento nel 2020 sono stati 17.077, circa mille in meno rispetto all’anno precedente, con la maggior parte che si è mossa a gennaio e tra i mesi di agosto e ottobre, a causa dello slittamento della finestra del mercato estivo. Per quanto riguarda la tipologia dei movimenti, è cresciuta nel 2020 la percentuale dei prestiti (16,2%, la più alta mai registrata), mentre è calata inevitabilmente quella dei trasferimenti a titolo definitivo (11,6%).

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA